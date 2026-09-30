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Экономика
30 Сентября , 12:57

В Башкирии обсудили результаты Национального инвестиционного рейтинга

В дискуссии приняли участие представители республиканских органов исполнительной власти и ряда организаций, сообщает пресс-служба правительства РБ.  

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В Башкирии обсудили результаты Национального инвестиционного рейтингаВ Башкирии обсудили результаты Национального инвестиционного рейтинга
В Башкирии обсудили результаты Национального инвестиционного рейтинга

На рабочем совещании, которое организовало минэкономразвития РБ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов, обсудили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2026 года, а также предложения по дальнейшему совершенствованию его методологии.

Как отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, данный рейтинг является не только оценкой достигнутых результатов, но и инструментом улучшения инвестиционного климата.

— Мы внимательно анализируем каждый показатель, сопоставляем региональные практики и предлагаем решения, которые, на наш взгляд, могут сделать методологию рейтинга еще более объективной и точной — подчеркнул он. — При этом открытый профессиональный диалог с АСИ и экспертным сообществом позволяет формировать новые подходы к работе с инвесторами.

В обсуждении участвовали представители республиканских органов исполнительной власти и организаций, которые ответственны за достижение показателей Национального инвестиционного рейтинга. Они рассмотрели предложения по совершенствованию отдельных показателей рейтинга и

договорились продолжить совместную работу по совершенствованию методологии и обмену практиками, которые направлены на улучшение инвестклимата и эффективности взаимодействия органов власти с инвесторами и предпринимателями.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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