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Экономика
30 Сентября , 07:06

В Башкирии новые инвестиционные проекты стали приоритетными

Проекты компаний «СПОРТ», «СП Красная Башкирия» и «УЗЯН ТУР» вошли в Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии.

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Как сообщает пресс-служба правительства РБ, инвесторы намерены открыть физкультурно-оздоровительный комплекс, пункт приема и обработки зерна, а также турбазу общей стоимостью более 300 млн рублей.

«Три новые инициативы принесут комплексный положительный эффект республике, так как нацелены на раскрытие туристического потенциала региона, развитие спортивной, оздоровительной инфраструктуры и оптимизацию поставок сырья на предприятия агросектора. Кроме того, инвесторы намерены создать 29 рабочих мест», – рассказал генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Спортивный комплекс откроет двери жителям Октябрьского в 2028 году. В Абзелиловском районе к 2029 году планируется запустить пункт приема и обработки зерна стоимостью почти 210 млн рублей. А жители и гости Бурзянского района в 2031 году смогут арендовать домики на берегу реки Белой.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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