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Экономика
30 Сентября , 06:45

Опыт здравниц Башкирии отметили на федеральном уровне

Туристическая отрасль республики стала лидером среди базовых несырьевых отраслей по итогам отраслевого рейтинга производительности труда за 2025 год Федерального центра компетенций (ФЦК). В качестве примера федеральные эксперты привели опыт здравниц Башкирии.

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Опыт здравниц Башкирии отметили на федеральном уровнеОпыт здравниц Башкирии отметили на федеральном уровне
Опыт здравниц Башкирии отметили на федеральном уровне

В рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» предприятия сферы туризма и гостеприимства внедряют инструменты бережливого производства и повышают эффективность работы.

— Включение сферы туризма и гостеприимства в федеральный проект открыло тысячам гостиниц, кемпингов и санаториев доступ к адресной работе с экспертами. Внедрение инструментов бережливого производства, использования современных цифровых сервисов и готовых «коробочных решений» позволяет туристическому сектору не просто оптимизировать внутренние процессы, но и становиться лидером по темпам роста эффективности, — отметил заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев.

Один из лучших примеров эффективности продемонстрировал санаторий «Красноусольский»: общий экономический эффект по итогам пилотного проекта составил 84 млн рублей в год. За счет синхронизации расписания процедур грязелечения и размещения необходимых материалов в непосредственной близости от участка удалось увеличить пропускную способность и обслуживать до 100 гостей в санатории «Якты-Куль».

— Результаты санаториев Башкирии показывают, что производительность можно повышать без потери качества услуг и дополнительной нагрузки на сотрудников. В условиях растущего спроса на санаторно-курортные услуги это дает отрасли важное преимущество. Наша цель — тиражировать этот успешный подход и помогать предприятиям системно выявлять и использовать свои внутренние резервы, — отметил министр экономического развития и инвестиционной политики республики  Рустам Муратов.

Фото: санаторий "Красноусольский"

Автор:Жанна МИРОНОВА
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