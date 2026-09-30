Опыт здравниц Башкирии отметили на федеральном уровне

В рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» предприятия сферы туризма и гостеприимства внедряют инструменты бережливого производства и повышают эффективность работы.

— Включение сферы туризма и гостеприимства в федеральный проект открыло тысячам гостиниц, кемпингов и санаториев доступ к адресной работе с экспертами. Внедрение инструментов бережливого производства, использования современных цифровых сервисов и готовых «коробочных решений» позволяет туристическому сектору не просто оптимизировать внутренние процессы, но и становиться лидером по темпам роста эффективности, — отметил заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев.

Один из лучших примеров эффективности продемонстрировал санаторий «Красноусольский»: общий экономический эффект по итогам пилотного проекта составил 84 млн рублей в год. За счет синхронизации расписания процедур грязелечения и размещения необходимых материалов в непосредственной близости от участка удалось увеличить пропускную способность и обслуживать до 100 гостей в санатории «Якты-Куль».

— Результаты санаториев Башкирии показывают, что производительность можно повышать без потери качества услуг и дополнительной нагрузки на сотрудников. В условиях растущего спроса на санаторно-курортные услуги это дает отрасли важное преимущество. Наша цель — тиражировать этот успешный подход и помогать предприятиям системно выявлять и использовать свои внутренние резервы, — отметил министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.

Фото: санаторий "Красноусольский"