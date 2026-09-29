В Башкирии стартовала рассылка налоговых уведомлений

Налоговые уведомления получат более двух миллионов жителей республики, около 1,8 миллиона – в электронном виде на портале «Госуслуги» или через личный кабинет на сайте ФНС России. Остальным налогоплательщикам уведомления будут направлены заказным письмом по месту жительства. Также налоговое уведомление можно получить в офисе МФЦ или в любом налоговом органе.

Всего жителям республики в 2026 году предстоит уплатить более 8 млрд рублей имущественных налогов. В том числе 4 млрд рублей транспортного налога, 3 млрд рублей налога на имущество физлиц и более 1 млрд рублей земельного налога.

В налоговые уведомления также включено более 8 млрд рублей налога на доходы физлиц, в том числе: не удержанного налоговыми агентами, по совокупно полученному гражданами доходу за 2025 год с применением прогрессивной шкалы ставок по НДФЛ, с доходов в виде выигрышей, процентов по вкладам в российских банках, превышающих необлагаемый доход и других.

Налоговые уведомления не направляются гражданам в нескольких случаях. При наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта от уплаты налогов на имущество. А также, если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 300 рублей (за исключением случаев, когда истекает трехлетний срок направления уведомления).

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России действует промостраница «Налоговое уведомление 2026 года», где размещены ответы на распространенные вопросы, связанные с получением и исполнением налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц и НДФЛ.

Налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года, напоминает ведомство.

Фото: канал ФНС России МАХ.