+19 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Экономика
29 Сентября , 07:25

В Башкирии стартовала рассылка налоговых уведомлений

Налоговая служба начала в республике массовую рассылку уведомлений на уплату налогов за 2025 год, сообщает пресс-служба ведомства.

В Башкирии стартовала рассылка налоговых уведомленийВ Башкирии стартовала рассылка налоговых уведомлений
В Башкирии стартовала рассылка налоговых уведомлений

Налоговые уведомления получат более двух миллионов жителей республики, около 1,8 миллиона – в электронном виде на портале «Госуслуги» или через личный кабинет на сайте ФНС России. Остальным налогоплательщикам уведомления будут направлены заказным письмом по месту жительства. Также налоговое уведомление можно получить в офисе МФЦ или в любом налоговом органе.

Всего жителям республики в 2026 году предстоит уплатить более 8 млрд рублей имущественных налогов. В том числе 4 млрд рублей транспортного налога, 3 млрд рублей налога на имущество физлиц и более 1 млрд рублей земельного налога.

В налоговые уведомления также включено более 8 млрд рублей налога на доходы физлиц, в том числе: не удержанного налоговыми агентами, по совокупно полученному гражданами доходу за 2025 год с применением прогрессивной шкалы ставок по НДФЛ, с доходов в виде выигрышей, процентов по вкладам в российских банках, превышающих необлагаемый доход и других.

Налоговые уведомления не направляются гражданам в нескольких случаях. При наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта от уплаты налогов на имущество. А также, если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 300 рублей (за исключением случаев, когда истекает трехлетний срок направления уведомления).

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России действует промостраница «Налоговое уведомление 2026 года», где размещены ответы на распространенные вопросы, связанные с получением и исполнением налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц и НДФЛ.

Налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года, напоминает ведомство.

Фото: канал ФНС России МАХ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru