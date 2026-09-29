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Экономика
29 Сентября , 06:19

В Башкирии осталось два дня на подачу заявок на премию «Создатели-2026»

До 30 сентября включительно в Башкортостане продолжается прием заявок на главную региональную награду в сфере креативных индустрий — премию «Создатели». Это главная кросс-индустриальная награда республики, которая отмечает лучшие проекты и команды, формирующие креативную экономику региона.

В Башкирии осталось два дня на подачу заявок на премию «Создатели-2026»В Башкирии осталось два дня на подачу заявок на премию «Создатели-2026»
В Башкирии осталось два дня на подачу заявок на премию «Создатели-2026»

В этом году лауреатов выберут в десяти номинациях: «Креативный проект/продукт», «Культурный код», «Креативное событие года», «Креативная территория», «Креативный предприниматель», «Креативный наставник», «Креативный цифровой проект», «Креативный социальный проект», «Креативная точка притяжения» и «Креативный локальный бренд».

Оценивать проекты будет компетентное жюри из 17 экспертов и представителей творческой экономики. Председатель жюри — президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш. В составе жюри — первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов, руководитель региональной экспертной группы по внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий Александр Старков, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова, директор АНО «Институт развития городов и сел Башкортостана» Ольга Сарапулова, режиссер Айнур Аскаров и другие.

В числе судей также победители прошлой премии: режиссер, основатель и директор детской школы телевидения «Телешко» Рустем Аднабаев, предприниматель и сооснователь бренда одежды HOME Евгений Приземин, главный редактор «Уфа.Собака.ru» Элиза Савасина.

Подать заявку можно на официальном сайте министерства и на странице премии.

Напомним, премия учреждена в 2025 году по инициативе главы РБ Радия Хабирова. Организатор — министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: Дмитрий МИХАЙЛОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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