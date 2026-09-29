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Экономика
29 Сентября , 05:12

В Башкирии наметили перспективы развития энергетической сферы

В Башкирии прошло заседание межведомственной комиссии под руководством главы региона Радия Хабирова и президента АФК «Система» Феликса Евтушенкова.

Как рассказал в соцсетях руководитель республики, на встрече обсуждались планы и перспективы совместной работы. В частности, модернизация электросетевого хозяйства в республике и инвестиции в его развитие. «Благодаря совместным усилиям мы решаем главную задачу – обеспечиваем надежное, бесперебойное электроснабжение жителей республики, социальных объектов и предприятий», - подчеркнул Радий Хабиров.

На встрече также шел разговор о развитии Уфимского трансформаторного завода холдинга «ЭРСО». «В последние годы предприятие, производящее энергомашины, показывает удивительные результаты. Это новый флагман промышленности нашей республики», - отметил глава региона.

Фото: соцсети Радия Хабирова.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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