В Башкирии наметили перспективы развития энергетической сферы

Как рассказал в соцсетях руководитель республики, на встрече обсуждались планы и перспективы совместной работы. В частности, модернизация электросетевого хозяйства в республике и инвестиции в его развитие. «Благодаря совместным усилиям мы решаем главную задачу – обеспечиваем надежное, бесперебойное электроснабжение жителей республики, социальных объектов и предприятий», - подчеркнул Радий Хабиров.

На встрече также шел разговор о развитии Уфимского трансформаторного завода холдинга «ЭРСО». «В последние годы предприятие, производящее энергомашины, показывает удивительные результаты. Это новый флагман промышленности нашей республики», - отметил глава региона.

Фото: соцсети Радия Хабирова.