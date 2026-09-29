Аграрии Башкирии заготовили более 880 тысяч тонн силоса на зимовку скота

Традиционно большие объемы силоса готовят районы с развитым молочным скотоводством. Так, 114 тысяч тонн заготовили в Чекмагушевском районе, 86 тысяч тонн — в Илишевском, 79 тысяч тонн — в Аургазинском.

Учитывая, что в республике уже заготовлены запланированные объемы грубых кормов, можно сказать, что с задачей аграрии региона справились, подчеркнули в министерстве.

Сегодня запасы сена превышают 608 тысяч тонн, сенажа — 1 миллион 74 тысячи тонн. В итоге аграрии Башкортостана заготовили 24,3 центнера кормовых единиц на условную голову скота, это 95 процентов планового показателя.

Фото: Алексей ВАЛТИЕВ.