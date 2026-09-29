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Экономика
29 Сентября , 14:32

Аграрии Башкирии заготовили более 880 тысяч тонн силоса на зимовку скота

К 29 сентября план по заготовке сочного корма в регионе выполнен на 83 процента, сообщает пресс-служба минсельхоза Башкирии.

Аграрии Башкирии заготовили более 880 тысяч тонн силоса на зимовку скотаАграрии Башкирии заготовили более 880 тысяч тонн силоса на зимовку скота
Аграрии Башкирии заготовили более 880 тысяч тонн силоса на зимовку скота

Традиционно большие объемы силоса готовят районы с развитым молочным скотоводством. Так, 114 тысяч тонн заготовили в Чекмагушевском районе, 86 тысяч тонн — в Илишевском, 79 тысяч тонн — в Аургазинском.

Учитывая, что в республике уже заготовлены запланированные объемы грубых кормов, можно сказать, что с задачей аграрии региона справились, подчеркнули в министерстве.

Сегодня запасы сена превышают 608 тысяч тонн, сенажа — 1 миллион 74 тысячи тонн.  В итоге аграрии Башкортостана заготовили 24,3 центнера кормовых единиц на условную голову скота, это 95 процентов планового показателя.

Фото: Алексей ВАЛТИЕВ.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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