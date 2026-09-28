+15 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Экономика
28 Сентября , 18:43

В Уфе открыли новый корпус компании «Фармстандарт-УфаВИТА»

Сегодня, 28 сентября, в Уфе открыли новый административный и производственно-складской комплекс компании «Фармстандарт-УфаВИТА». В церемонии открытия принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщает его пресс-служба.

В Уфе открыли новый корпус компании «Фармстандарт-УфаВИТА»В Уфе открыли новый корпус компании «Фармстандарт-УфаВИТА»
В Уфе открыли новый корпус компании «Фармстандарт-УфаВИТА»

Новый корпус построили в рамках инвестиционного проекта с объёмом вложений более 10 миллиардов рублей. Здесь разместили современные производственные линии мощностью порядка 75 миллионов упаковок продукции в год, лаборатории, складские и офисные помещения. Благодаря запуску комплекса предприятие создаст дополнительно около 250 рабочих мест.

Радий Хабиров поздравил коллектив компании с открытием нового корпуса.

— «Фармстандарт-УфаВИТА» — настоящее предприятие XXI века, это один из лидеров фармацевтической промышленности страны. «Фармстандарт-УфаВИТА» — одно из крупнейших фармацевтических предприятий Башкортостана и России, в номенклатуре которого более 230 лекарственных препаратов.

Для нас важно, что Уфа входит в число ведущих, узнаваемых в России центров отрасли. Благодаря этому в республике появляются новые компетенции, создаются престижные рабочие места с достойными условиями труда, а бюджет получает налоги», — сказал Радий Хабиров. 

На церемонии открытия Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана. Почётной грамоты республики удостоен генеральный директор компании «Фармстандарт-УфаВИТА» Наиль Низамутдинов, а благодарности главы Башкортостана — руководитель строительства производственно-складского комплекса Евгений Чугунов.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru