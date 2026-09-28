В Уфе открыли новый корпус компании «Фармстандарт-УфаВИТА»

Новый корпус построили в рамках инвестиционного проекта с объёмом вложений более 10 миллиардов рублей. Здесь разместили современные производственные линии мощностью порядка 75 миллионов упаковок продукции в год, лаборатории, складские и офисные помещения. Благодаря запуску комплекса предприятие создаст дополнительно около 250 рабочих мест.

Радий Хабиров поздравил коллектив компании с открытием нового корпуса.

— «Фармстандарт-УфаВИТА» — настоящее предприятие XXI века, это один из лидеров фармацевтической промышленности страны. «Фармстандарт-УфаВИТА» — одно из крупнейших фармацевтических предприятий Башкортостана и России, в номенклатуре которого более 230 лекарственных препаратов.

Для нас важно, что Уфа входит в число ведущих, узнаваемых в России центров отрасли. Благодаря этому в республике появляются новые компетенции, создаются престижные рабочие места с достойными условиями труда, а бюджет получает налоги», — сказал Радий Хабиров.

На церемонии открытия Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана. Почётной грамоты республики удостоен генеральный директор компании «Фармстандарт-УфаВИТА» Наиль Низамутдинов, а благодарности главы Башкортостана — руководитель строительства производственно-складского комплекса Евгений Чугунов.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.