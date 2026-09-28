+22 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Экономика
28 Сентября , 09:41

В Башкирии увеличили инвестиционную активность

В республике сегодня в Перечень приоритетных инвестиционных проектов включено 419 проектов с запланированным объемом инвестиций порядка 1,2 трлн рублей и созданием более 29 тысяч новых рабочих мест.

Как рассказал на оперативном совещании в правительстве республики первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, инвесторы уже вложили 581 млрд рублей и создали более 10 тысяч рабочих мест. Из них за 2011 год по 2018 год вложено порядка 200 млрд рублей, а с 2019 года по 1 полугодие 2026 года вложено порядка 400 млрд рублей.

- За весь период реализации проектов инвесторы перечислили в казну республики более 340 млрд рублей налоговых платежей, то есть условно на 1 рубль республиканской господдержки видим более 12 рублей налоговых поступлений. Такие результаты наглядно демонстрируют, что оказание мер государственной поддержки в конечном итоге оборачивается существенным ростом доходов бюджета республики, - подчеркнул Рустам Муратов.

Фото: скриншот трансляции.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru