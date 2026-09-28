В Башкирии увеличили инвестиционную активность

Как рассказал на оперативном совещании в правительстве республики первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, инвесторы уже вложили 581 млрд рублей и создали более 10 тысяч рабочих мест. Из них за 2011 год по 2018 год вложено порядка 200 млрд рублей, а с 2019 года по 1 полугодие 2026 года вложено порядка 400 млрд рублей.

- За весь период реализации проектов инвесторы перечислили в казну республики более 340 млрд рублей налоговых платежей, то есть условно на 1 рубль республиканской господдержки видим более 12 рублей налоговых поступлений. Такие результаты наглядно демонстрируют, что оказание мер государственной поддержки в конечном итоге оборачивается существенным ростом доходов бюджета республики, - подчеркнул Рустам Муратов.

Фото: скриншот трансляции.