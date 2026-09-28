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Экономика
28 Сентября , 05:44

В Башкирии сохранился рост промышленного производства

Статистическая служба Башкирии подвела итоги восьми месяцев в развитии промышленности республики. Их прокомментировал доктор экономических наук Рустем Ахунов.

По данным Башкортостанстата, республика пока сохраняет промышленный рост по итогам восьми месяцев 2026 года, причем результат заметно лучше среднероссийского: 106,6% против 100,0% по РФ. Однако динамика августа 2026 к августу прошлого года отрицательная – лишь 94%. Это показывает, что рост начал заметно тормозить.

Такой вывод сделал из данных статистического ведомства Рустем Ахунов. Говоря об отраслевых составляющих, он отметил, что основной источник положительной динамики — обрабатывающая промышленность. Добыча полезных ископаемых, водоснабжение и утилизация отходов находятся в отрицательной зоне, энергетика – около нуля.

Вместе с тем внутри обрабатывающих производств рост сконцентрирован в ограниченном числе видов деятельности: 7 растущих и 16 падающих. При этом наиболее сильный рост - в 5,1 раза, в производстве машин и оборудования. Также заметно выросло производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+55,5%), лекарственных средств и материалов (+22,4%).

Наиболее сильное снижение зафиксировано в производстве резиновых и пластмассовых изделий (-32,6%), электрического оборудования (–30,8%), текстильных изделий (–22,8%), кожи и изделий из кожи (–19,3%), металлургии (–15,1%), готовых металлических изделий (–15,0%).

«Важный положительный сигнал для экономики региона — рост на +3,5% за январь–август 2026 г. в виде деятельности «производство кокса и нефтепродуктов», который значительно определяет промышленную динамику республики в силу высокой доли в структуре», - считает Рустем Ахунов.

Иллюстрация: соцсети Башкортостанстата.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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