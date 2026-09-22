В октябре в Уфе пройдёт форум «Российская креативная неделя — Евразия»

Радий Хабиров отметил, что перед республикой стоит задача увеличить долю креативных индустрий в валовом региональном продукте до 6% к 2030 году. Сейчас этот показатель немного превышает 2%, поэтому предстоит большая работа.

В Башкирии в сфере креативных индустрий работают более 9 тысяч бизнес-субъектов. Наиболее активно развиваются реклама и PR, программное обеспечение, гастрономия, арт-индустрия и дизайн.

Регион уже сформировал организационную и правовую основу: принят профильный закон, учреждены профессиональный праздник и гранты, действует Совет по развитию креативных индустрий. Радий Хабиров регулярно проводит совещания в формате «Час креативных индустрий». В прошлом году впервые наградили победителей региональной премии в этой сфере.

Башкирия присоединилась к Региональному стандарту развития креативных индустрий, разработанному Агентством стратегических инициатив. Пилотными территориями по внедрению отдельных элементов стандарта стали Уфа, Стерлитамак, Сибай, Агидель, Белорецкий, Бирский и Чишминский районы. Позже к ним по своей инициативе присоединились Миякинский район, Нефтекамск и Октябрьский.

По итогам прошлого года Башкирия вошел в тройку лидеров среди креативных регионов России по результатам Российской национальной премии. Форум в Уфе должен стать площадкой для подведения промежуточных итогов и обсуждения новых мер поддержки творческого сообщества.

— Подчеркну: мы всегда исходим из того, что те, кто создают интеллектуальные продукты, во многом формируют ценностные ориентиры, базовые поведенческие установки людей. Поэтому очень важно, чтобы их деятельность была еще и ценностно ориентированной. Да, креативный продукт можно коммерциализировать, но необходимо, чтобы он отвечал интересам наших жителей. И делать это надо в диалоге с креативным сообществом, — резюмировал Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба минпредпринимательства РБ.