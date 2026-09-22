Готовится к запуску проект «Башкортостанский инвестиционный режим»

Отвечая на вопрос о перспективах новых моделей инвестиционной политики, Радий Хабиров подчеркнул, что главное — сохранять стабильность экономики.

«В своем послании Государственному Собранию – Курултаю Башкортостана я обозначил ключевой тезис, который должен лежать в основе всей нашей работы: всё для победы. А добиваться успехов на передовой мы можем лишь в том случае, если экономика стабильна, чтобы и дальше обеспечивать фронт всем необходимым», — заявил глава республики.

Он отметил, что после небольшого снижения в прошлом году в республике вновь растет промышленное производство — 6,7 процента по итогам первого полугодия, что выше среднероссийских и окружных показателей.

За этот же период, по его словам, аграрии республики произвели продукции более чем на 85 млрд рублей и практически полностью обеспечили потребности региона по основным видам продовольствия.

Радий Хабиров подчеркнул, что республика не ограничивается действующими механизмами поддержки бизнеса и постоянно создает новые.

«Хороший пример – город Агидель. Два года назад мы внедрили там уникальный преференциальный режим, установив на региональном уровне меры поддержки, аналогичные территориям опережающего развития. В результате за два года количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло там в 1,5 раза. А это 182 новых предприятия», — рассказал он.

Этот опыт, по словам главы республики, будет масштабироваться.

«Ведем работу над запуском нового проекта – Башкортостанского инвестиционного режима. Для начала реализуем его в семи пилотных муниципалитетах: Агидели, Сибае, Баймакском, Зилаирском, Нуримановском, Салаватском и Абзелиловском районах», — сообщил Хабиров.

Он уточнил, что меры поддержки будут максимально адресными. «Для каждого муниципалитета будем учитывать его экономическую специализацию и существующие точки роста. Так, Агидель и Сибай рассматриваем как площадки для развития креативных индустрий, а также транспортировки и хранения. В Баймакском и Салаватском районах акцент будет на переработке сельхозпродукции, а в Зилаирском и Нуримановском – на обработке древесины, производстве мебели и туризме», — пояснил глава республики.

Говоря об особой экономической зоне «Алга», Радий Хабиров отметил, что она уже дважды признавалась самой динамично развивающейся ОЭЗ России, занимает третье место среди 39 промышленно-производственных ОЭЗ страны, а по итогам 2025 года показала эффективность функционирования на уровне 95 процентов.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.