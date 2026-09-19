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Экономика
19 Сентября , 10:50

Резиденты ТОР инвестировали в экономику Башкирии более 2 миллиардов рублей

Большая часть инвестиций осуществлена резидентами ТОР «Благовещенск», сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.

Резиденты ТОР инвестировали в экономику Башкирии более 2 миллиардов рублейРезиденты ТОР инвестировали в экономику Башкирии более 2 миллиардов рублей
Резиденты ТОР инвестировали в экономику Башкирии более 2 миллиардов рублей

За первое полугодие 2026 года в рамках реализуемых проектов создано более 200 новых рабочих мест. Основная доля приходится также на резидентов ТОР «Благовещенск». Один из крупнейших проектов здесь реализует ООО «Озон Уфа». В логистическом комплексе резидента работают 1067 человек, объем вложений превысил 3,5 млрд рублей.

Всего в Благовещенске зарегистрировано 32 резидента ТОР. По количеству реализуемых проектов лидирует ТОР «Кумертау».

— Сейчас инвестиционный портфель резидентов ТОР Башкортостана превышает 52 млрд рублей. В рамках этих проектов планируется создать порядка 12 тысяч рабочих мест. В 2026 году в реестр резидентов ТОР включили шесть компаний из Башкортостана. Общий объем их инвестиций составляет 10 млрд рублей, планируется создать 212 рабочих мест. Проекты реализуются в Нефтекамске, Белорецке и Кумертау, — отметил Рустам Муратов.

Планируются заводы по производству поролона и гранулированного чугуна, детский футбольный клуб, придорожный комплекс, компания по оказанию аналитических и технологических услуг по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, стоматологическая клиника.

Фото: сайт правительства РБ 

 

Автор:Жанна МИРОНОВА
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