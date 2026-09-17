В Башкирии инвесторам предложили новые проекты в ОЭЗ «Алга»

По сообщению пресс-службы правительства республики, общий объем инвестиций по ним оценивается в 6,7 млрд рублей. Все они размещены на Инвестиционной карте России. На сегодня общее число инвестпредложений от Башкирии на федеральной платформе достигло 52. Общий объем инвестиций по ним превышает 17 млрд рублей.

«Мы формируем готовые решения для инвестиций так, чтобы они работали на благо республики и приносили выгоду инвестору. После реализации инвестпредложений в ОЭЗ «Алга» регион может получить почти 400 новых рабочих мест и новые капиталовложения, тогда как будущие инициаторы проектов – готовую концепцию и безвозмездное сопровождение Корпорации развития», – говорит генеральный директор Корпорации развития Башкортостана Наиль Габбасов.

Так, в Стерлитамакском районе на преференциальной территории можно разместить производство сепараторных лент для литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов. Предложения разрабатываются и для планируемой площадки № 6 в Уфимском районе. На новой территории можно будет построить контейнерный энергокомплекс на базе газопоршневой установки. На сегодня уже есть 5 потенциальных потребителей электро- и теплоэнергии от комплекса – это будущие резиденты планируемой площадки.

Фото: пресс-служба правительства РБ.