Минвэс Башкирии запускает рубрику «Сделано в России»

Новая информационная рубрика «Сделано в России» министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии посвящена национальной программе продвижения российских производителей на зарубежные рынки под знаком качества Made in Russia. Работа в этом направлении проводится совместно с Центром поддержки экспорта республики в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргариты Болычевой, знак Made in Russia является настоящим символом национального качества, который подтверждает высокий уровень доверия к производителю.

— Каждый покупатель должен знать: если на товаре имеется данная маркировка, это означает, что он отвечает всем установленным стандартам. И прошел проверку на качество, надежность и безопасность, — подчеркнула Болычева.

Новая рубрика — это еще один шаг по поддержке предпринимателей Башкирии. Статус «Made in Russia» позволяет бизнесу получить доступ к международной инфраструктуре: презентациям и B2B-переговорам в национальных павильонах программы в Китае, ОАЭ, Турции, Египте, Вьетнаме и Саудовской Аравии. Вместе с тем производители получают возможность участвовать в фестивале-ярмарке «Сделано в России», приоритет в электронных каталогах, медиа- и маркетинговую поддержку, а также дополнительные баллы во Всероссийском конкурсе «Экспортер года».