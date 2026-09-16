В Уфе выберут лучшего автослесаря

«Сфера сервисных услуг в Уфе сегодня демонстрирует активный рост. Проведение подобных конкурсов напрямую влияет на улучшение качества ремонта и техобслуживания автомобилей в столице. Кроме того, мероприятие традиционно выступает ключевой платформой для профессионального развития специалистов, обмена опытом и укрепления статуса рабочих специальностей в регионе», – отметил министр торговли и услуг РБ Константин Климин.

Открытый городской конкурс «Лучший автосервис столицы» проводится с сентября по ноябрь 2026 года по восьми номинациям. Принять участие в конкурсе может как молодой специалист, так и профессионал, возраст и география участников не ограничиваются.

Справки по телефону: 8-347-279-06-04, 8-987-490-11-52.

Фото: пресс-служба правительства РБ.