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Экономика
16 Сентября , 10:32

В Уфе выберут лучшего автослесаря

В Башкирии стартует ежегодный открытый конкурс «Лучший автосервис столицы» среди работников и предприятий, оказывающих услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Сфера сервисных услуг в Уфе сегодня демонстрирует активный рост. Проведение подобных конкурсов напрямую влияет на улучшение качества ремонта и техобслуживания автомобилей в столице. Кроме того, мероприятие традиционно выступает ключевой платформой для профессионального развития специалистов, обмена опытом и укрепления статуса рабочих специальностей в регионе», – отметил министр торговли и услуг РБ Константин Климин.

Открытый городской конкурс «Лучший автосервис столицы» проводится с сентября по ноябрь 2026 года по восьми номинациям. Принять участие в конкурсе может как молодой специалист, так и профессионал, возраст и география участников не ограничиваются.

Справки по телефону: 8-347-279-06-04, 8-987-490-11-52.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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