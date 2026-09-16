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Экономика
16 Сентября , 10:59

В Башкирии для застройщиков организовали урбан-тур

В Башкирии для застройщиков организовали двухдневный урбан-тур в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщает пресс-служба правительства республики, организатором тура выступила Ассоциация застройщиков Башкирии.

«Подобные урбан-туры - это не просто осмотр объектов, а важный шаг к формированию единого профессионального стандарта качества. Когда девелоперы открыто делятся удачными решениями и разбирают ошибки, выигрывает вся отрасль и, главное, жители. Только совместными усилиями застройщиков, архитекторов, власти можно создавать города, в которых действительно хочется жить», - отметил и.о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

В рамках урбан-тура участники посетили девять жилых комплексов Уфы. Программа объединила проекты различных форматов и архитектурных концепций, что позволит застройщикам сопоставить практические решения в создании жилой среды, отвечающей современным требованиям.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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