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Экономика
14 Сентября , 08:00

Благодаря кредиту предприятие Башкирии нарастит производство на 10 процентов

Финансовая поддержка позволила спасти предприятие в Кармаскалинском районе, сообщила пресс-служба правительства РБ.  

Благодаря кредиту предприятие Башкирии нарастит производство на 10 процентовБлагодаря кредиту предприятие Башкирии нарастит производство на 10 процентов
Благодаря кредиту предприятие Башкирии нарастит производство на 10 процентов

ПО «Кармаскалы» из села Прибельский Кармаскалинского района Башкирии получило в Башкирской микрокредитной компании льготный кредит в размере 2,5 миллиона рублей. На полученные средства был проведен капитальный ремонт производственных помещений. Сейчас на предприятии планируют нарастить объемы выпуска хлеба как минимум на 10 процентов. Поддержка реализована в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». 

По словам министра предпринимательства и туризма Башкирии Светланы Верещагиной, в текущей экономической ситуации микрокредитование является эффективным механизмом государственной поддержки. Среди предпринимателей востребован оперативный доступ к финансированию, который обеспечивает система микрофинансирования. Льготные микрозаймы доступны на комфортных условиях и оформляются в сжатые сроки.

Хлебопекарня села Прибельский была построена в 1956 году. В последний раз капитальный ремонт кровли и фасада здесь проводили 23 года назад. За минувшие годы износ конструкций достиг критического уровня. Фактически финансовая поддержка позволила спасти здание.

Как сообщило руководство предприятия, обновленное производство готово к росту. Увеличение объема выпечки хлеба позволит не только закрыть потребности жителей Кармаскалинского района, но и расширить географию поставок.

Фото: сайт правительства РБ.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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