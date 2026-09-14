Благодаря кредиту предприятие Башкирии нарастит производство на 10 процентов

ПО «Кармаскалы» из села Прибельский Кармаскалинского района Башкирии получило в Башкирской микрокредитной компании льготный кредит в размере 2,5 миллиона рублей. На полученные средства был проведен капитальный ремонт производственных помещений. Сейчас на предприятии планируют нарастить объемы выпуска хлеба как минимум на 10 процентов. Поддержка реализована в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам министра предпринимательства и туризма Башкирии Светланы Верещагиной, в текущей экономической ситуации микрокредитование является эффективным механизмом государственной поддержки. Среди предпринимателей востребован оперативный доступ к финансированию, который обеспечивает система микрофинансирования. Льготные микрозаймы доступны на комфортных условиях и оформляются в сжатые сроки.

Хлебопекарня села Прибельский была построена в 1956 году. В последний раз капитальный ремонт кровли и фасада здесь проводили 23 года назад. За минувшие годы износ конструкций достиг критического уровня. Фактически финансовая поддержка позволила спасти здание.

Как сообщило руководство предприятия, обновленное производство готово к росту. Увеличение объема выпечки хлеба позволит не только закрыть потребности жителей Кармаскалинского района, но и расширить географию поставок.

Фото: сайт правительства РБ.