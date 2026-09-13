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Экономика
13 Сентября , 16:32

В Башкирии стартовал «сахарный сезон»

Аграрии региона в этом году приступили к копке свёклы раньше обычного.

В Башкирии стартовал «сахарный сезон»В Башкирии стартовал «сахарный сезон»
В Башкирии стартовал «сахарный сезон»

По оперативным данным, к концу недели в республике убрано 7,3 тысячи га площадей с технической культурой, или 18 процентов от плана. Накопано 293 тысячи тонн корнеплодов при урожайности 398 центнеров с гектара.

Первым принимать сырье нового урожая начал Чишминский сахарный завод. На предприятии заготовлено более 80 тысяч тонн свеклы, переработано 61 тысяча тонн. Из свеклы нового урожая получили почти 7 тысяч тонн сахара. На днях переработку сырья начнет и второй сахарный завод «Раевсахар», предприятие уже заготовило 19,6 тысячи тонн свеклы.

В прошлом сезоне оба завода (в Раевке и Чишмах) переработали свыше 1,75 миллиона тонн сахарной свеклы урожая 2025 года. Предприятия получили 238,3 тысячи тонн сахара, это в несколько раз перекрывает потребности населения региона.

Напомним, сахар и продукция переработки сахарной свеклы — сухой гранулированный жом — остаются одними из основных экспортных продуктов Башкортостана. Несколько партий отправятся за рубеж уже в ближайшее время, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Фото: Данил АНДРЕЕВ.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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