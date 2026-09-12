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Экономика
12 Сентября , 13:00

В Башкирии Скорая экспортная помощь вывела производителя на новый рынок

Спецгруппа Скорой экспортной помощи (СЭП) выехала в Иглинский район и помогла местным производителям выйти на новые рынки сбыта, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии Скорая экспортная помощь вывела производителя на новый рынокВ Башкирии Скорая экспортная помощь вывела производителя на новый рынок
В Башкирии Скорая экспортная помощь вывела производителя на новый рынок

Группу сопровождала бизнес-шериф Иглинского района Венера Нуриахметова. Вместе со специалистами СЭП они детально проработали запросы каждого предприятия. Местные компании обратились с просьбой о консультации на тему выхода на зарубежные рынки. И получили адресные рекомендации по сертификации, логистике, поиску покупателей и открытию филиалов за рубежом.

Спецгруппа планирует такие же выезды в другие районы республики, чтобы оказывать адресную поддержку экспортно ориентированным компаниям и сопровождать их до заключения внешнеторговых контрактов.

В планах СЭП – расширение географии поставок производителей республики, участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Вся работа ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Такие выезды – реальная помощь бизнесу на местах. Мы видим, что компании готовы экспортировать, но часто не знают, с чего начать. Наша задача – дать им инструменты, поддержку и уверенность. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» направлен на то, чтобы каждый башкирский предприниматель нашел своего зарубежного партнера, – отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Фото: с сайта pravitelstvorb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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