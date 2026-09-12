В Башкирии Скорая экспортная помощь вывела производителя на новый рынок

Группу сопровождала бизнес-шериф Иглинского района Венера Нуриахметова. Вместе со специалистами СЭП они детально проработали запросы каждого предприятия. Местные компании обратились с просьбой о консультации на тему выхода на зарубежные рынки. И получили адресные рекомендации по сертификации, логистике, поиску покупателей и открытию филиалов за рубежом.

Спецгруппа планирует такие же выезды в другие районы республики, чтобы оказывать адресную поддержку экспортно ориентированным компаниям и сопровождать их до заключения внешнеторговых контрактов.

В планах СЭП – расширение географии поставок производителей республики, участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Вся работа ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Такие выезды – реальная помощь бизнесу на местах. Мы видим, что компании готовы экспортировать, но часто не знают, с чего начать. Наша задача – дать им инструменты, поддержку и уверенность. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» направлен на то, чтобы каждый башкирский предприниматель нашел своего зарубежного партнера, – отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Фото: с сайта pravitelstvorb.ru.