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Экономика
12 Сентября , 12:35

В Башкирии объявлен бизнес-тренинг «Мама-экспортёр»

С 21 по 28 сентября в республике состоится обучающая программа «Мама-экспортер» для бизнес-леди, которые хотят выйти на зарубежные рынки и масштабировать свое дело, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии объявлен бизнес-тренинг «Мама-экспортёр»В Башкирии объявлен бизнес-тренинг «Мама-экспортёр»
В Башкирии объявлен бизнес-тренинг «Мама-экспортёр»

Мероприятие призвано помочь мамам-предпринимателям превратить идею в реальный экспортный проект: от понимания международных рынков до финальной защиты бизнес-плана. Работа проводится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Организаторы – министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ, Башкирское региональное отделение «Опора России», представительство «Российский экспортный центр» в Уфе, Центр поддержки экспорта РБ.

В программе примут участие 30 действующих предпринимательниц, включенных в реестр МСП, у которых уже есть готовый к экспорту продукт. Обучение пройдет в формате недельного интенсива.

Под руководством бизнес-тренера и отраслевых экспертов участницы изучат культурные особенности международной торговли, продвижение на зарубежных рынках, сертификацию, защиту бренда и правовые нюансы, финансовое планирование, налоговый учет и международные платежи, а также возможности господдержки и инструменты для экспортеров.

Также будут организованы видеоконференции с представителями торговых представительств Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Турции, ОАЭ и Китая. Для участниц это шанс задать вопросы тем, кто ежедневно взаимодействует с предпринимателями и знает специфику рынков.

Кульминацией программы станет защита проектов перед экспертным жюри и торжественная церемония награждения лучших практик. Победительница получит грант на развитие своего дела.

Подробности об условиях и форме подачи заявки – на официальной странице программы. Заявки принимаются до 16 сентября. Узнать больше о реализации программы в республике можно по телефону +7 (987) 090-84-15.

«Мы стремимся выстроить условия, в которых материнство станет ресурсом для профессионального развития, а не причиной приостановки карьеры», – подчеркнула министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Фото: сайт pravitelstvorb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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