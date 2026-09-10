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Экономика
10 Сентября , 13:35

В Башкирии определили новые территории для возведения жилья

В Башкирии в проект «Земля для стройки» включили 26 новых территорий общей площадью почти 900 гектаров.

Они возможны возможных для вовлечения под жилищное строительство, сообщает пресс-служба правительства РБ. Новые участки расположены в Стерлитамакском, Абзелиловском, Куюргазинском, Кугарчинском, Ишимбайском, Благоварском и Белорецком районах.

Проект уже дает реальные результаты: на ранее выявленных и вовлеченных территориях уже стартовало строительство новых жилых кварталов, ведется комплексное развитие территорий с созданием современной инженерной и социальной инфраструктуры для комфортной жизни граждан.

«Проект «Земля для стройки» – это важнейший инструмент обеспечения граждан доступным жильем и привлечения инвестиций в строительную отрасль региона. Каждая новая выявленная площадка – это не только новые квадратные метры и рабочие места, но и создание комфортной среды, развитие муниципалитетов и повышение качества жизни жителей республики», – отметила заместитель премьер-министра правительства РБ - министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

Благодаря функционалу сервиса «Земля для стройки» на портале Национальной системы пространственных данных (НСПД) можно найти оптимальный земельный участок, ознакомиться с его данными, градостроительными регламентами и условиями подключения к инфраструктуре для возведения новых жилых комплексов.

Иллюстрация: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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