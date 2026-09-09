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Экономика
9 Сентября , 04:28

В Башкирии собрали почти 160 тысяч тонн масличных культур

Аграрии 48 районов республики приступили к уборке рапса, сои, льна, горчицы и других. К 8 сентября масличные культуры убраны с 110 тысяч гектаров. Урожай маслосемян составил 160 тысяч тонн, сообщает пресс-служба минсельхоза Башкирии.

В Башкирии собрали почти 160 тысяч тонн масличных культурВ Башкирии собрали почти 160 тысяч тонн масличных культур
В Башкирии собрали почти 160 тысяч тонн масличных культур

Активнее всего сегодня убирают рапс и лен. Так, обмолочено 82,5 тысячи гектаров с рапсом, собрано 126 тысяч тонн маслосемян, при урожайности 15,3 ц/га.  Льна обмолочено 18,5 тысячи гектаров, собрано 20,7 тысячи тонн маслосемян.

Аграрии также начинают уборку горчицы, сои, подсолнечника. Напомним, подсолнечник занимает основную площадь среди масличных культур в республике, его посеяно более 490 тысяч га.

Между тем

Посевы масличных культур в республике занимают в этом году рекордные 742 тысячи гектаров. Увеличение площадей с масличными культурами подтверждает стратегический курс на расширение производства востребованной экспортной продукции и соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото: Ирина ФОМИНА.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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