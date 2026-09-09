В Башкирии собрали почти 160 тысяч тонн масличных культур

Активнее всего сегодня убирают рапс и лен. Так, обмолочено 82,5 тысячи гектаров с рапсом, собрано 126 тысяч тонн маслосемян, при урожайности 15,3 ц/га. Льна обмолочено 18,5 тысячи гектаров, собрано 20,7 тысячи тонн маслосемян.

Аграрии также начинают уборку горчицы, сои, подсолнечника. Напомним, подсолнечник занимает основную площадь среди масличных культур в республике, его посеяно более 490 тысяч га.

Между тем

Посевы масличных культур в республике занимают в этом году рекордные 742 тысячи гектаров. Увеличение площадей с масличными культурами подтверждает стратегический курс на расширение производства востребованной экспортной продукции и соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото: Ирина ФОМИНА.