В Башкирии предпринимателям расскажут о штрафах в системе «Честный знак»

Вебинар пройдет в рамках просветительского проекта «Лекторий «Право на бизнес» 10 сентября 2026 года в 11.00 часов в онлайн-формате

— Система «Автоштрафы» работает на основе данных государственной информационной системы маркировки «Честный знак». Логика механизма похожа на камеры фиксации нарушений на дорогах. Представители розничного звена передают в «Честный знак» данные о продаже маркируемых товаров. Система анализирует их и, при обнаружении ошибок, автоматически формирует проект постановления об административном правонарушении, — рассказала бизнес-омбудсмен Ирина Абрамова.

Спикером мероприятия станет начальник отдела юридического обеспечения управления Роспотребнадзора по республике Лессандр Кучимов.

— Механизм автоштрафов за нарушения в системе «Честный знак» заработал в России с 1 сентября 2026 года. Этот порядок позволяет привлекать бизнес к административной ответственности без проведения классических выездных проверок, — отметил он.

На вебинаре рассмотрят вопросы автоматизированной фиксации правонарушений в ГИС МТ при обороте маркированных товаров, алгоритм привлечения к административной ответственности, способы минимизировать вероятность штрафов.

Фото: сайт правительства РБ