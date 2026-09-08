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Экономика
8 Сентября , 12:35

В Башкирии предпринимателям расскажут о штрафах в системе «Честный знак»

Вебинар «Процедура привлечения к административной ответственности «Автоштраф» за нарушения в системе «Честный знак» для предпринимателей проведет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан.

В Башкирии предпринимателям расскажут о штрафах в системе «Честный знак»В Башкирии предпринимателям расскажут о штрафах в системе «Честный знак»
В Башкирии предпринимателям расскажут о штрафах в системе «Честный знак»

Вебинар пройдет  в рамках просветительского проекта «Лекторий «Право на бизнес» 10 сентября 2026 года в 11.00 часов в онлайн-формате

— Система «Автоштрафы» работает на основе данных государственной информационной системы маркировки «Честный знак». Логика механизма похожа на камеры фиксации нарушений на дорогах. Представители розничного звена передают в «Честный знак» данные о продаже маркируемых товаров. Система анализирует их и, при обнаружении ошибок, автоматически формирует проект постановления об административном правонарушении, — рассказала бизнес-омбудсмен Ирина Абрамова.

Спикером мероприятия станет начальник отдела юридического обеспечения управления Роспотребнадзора по республике Лессандр Кучимов. 

— Механизм автоштрафов за нарушения в системе «Честный знак» заработал в России с 1 сентября 2026 года. Этот порядок позволяет привлекать бизнес к административной ответственности без проведения классических выездных проверок, — отметил он.

На вебинаре рассмотрят вопросы автоматизированной фиксации правонарушений в ГИС МТ при обороте маркированных товаров, алгоритм привлечения к административной ответственности, способы минимизировать вероятность штрафов. 

Фото: сайт правительства РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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