В Башкирии оборот оптовой торговли превысил 1 триллион рублей

С января по июль включительно оборот оптовой торговли в Башкирии показал устойчивую положительную динамику. Как результат, объем совокупной выручки в этом сегменте превысил 1 триллион рублей. В сопоставимых ценах рост к аналогичному периоду прошлого года составил 15,6 процента. В настоящее время по объему оптовой торговли Башкирия занимает 14-е место среди российских субъектов Российской Федерации.

Как отметил министр торговли и услуг Башкирии Константин Климин, для успешного развития данного направления в регионе ведется реализация крупных инвестпроектов по строительству складской инфраструктуры. Так, в прошлом году завершено строительство и введены в эксплуатацию ключевые объекты оптово-распределительной сети: центр «Сберлогистика» в Чишминском районе и третья очередь логистического комплекса «ОЗОН» в Благовещенске. Суммарная площадь введенных объектов превысила 280 тысяч квадратных метров.

В настоящее время реализуются такие инвестпроекты, как ОРЦ в Уфе и Уфимском районе, логистический центр в Октябрьском и логистический парк в Уфе. В общей сложности на сопровождении в республиканском минторге находятся 16 инвестиционных проектов в сфере оптовой и складской логистики с общим объемом частных вложений около 50 миллиардов рублей. 12 из них включены в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии с суммарным объемом инвестиций 31,8 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба правительства РБ.