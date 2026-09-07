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Экономика
7 Сентября , 10:57

В Башкирии намолотили более 2,7 миллиона тонн зерна

«К сегодняшнему дню намолочено 2,706 миллиона тонн зерна, из них 969 тысяч тонн — озимые», сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства.

В Башкирии намолотили более 2,7 миллиона тонн зернаВ Башкирии намолотили более 2,7 миллиона тонн зерна
В Башкирии намолотили более 2,7 миллиона тонн зерна

Средняя урожайность зерновых по республике составляет 28 центнеров с гектара. При этом наибольшая урожайность наблюдается в Чекмагушевском районе, аграрии которого собирают по 43,7 центнера зерна с каждого гектара. Ненамного отстают от них хлеборобы Кармаскалинского района, которые с каждого гектара намолачивают по 42,9 центнера зерна.

Яровые зерновые в Башкирии обмолочены на площади около 692 тысяч га — это 71процент от плана. Собрано свыше 1,740 миллиона тонн зерна при средней урожайности 25,1 центнера с гектара.

Фото: Гузель КУДАШЕВА.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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