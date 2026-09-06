Хлеборобы Башкирии собрали более 2,5 миллиона тонн зерна

Валовый сбор зерна превысил 2,5 миллиона тонн при урожайности 28,3 центнера с гектара. Обеспечение региона и страны зерном соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

По валовому намолоту зерна с большим отрывом лидирует Стерлитамакский район, где собрали уже свыше 200 тысяч тонн. Хлеборобы Чекмагушевского района намолотили 135 тысяч тонн, Давлекановского — 130 тысяч тонн, Аургазинского — 124,5 тысячи тонн, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Фото: Рустам ВАЛЕЕВ.