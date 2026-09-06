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Экономика
6 Сентября , 17:37

Хлеборобы Башкирии собрали более 2,5 миллиона тонн зерна

В Республике Башкортостан к концу первой недели сентября убрали более двух третей площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами — это 72 процента от общего клина. Обмолочено свыше 900 тысяч гектаров.

Хлеборобы Башкирии собрали более 2,5 миллиона тонн зернаХлеборобы Башкирии собрали более 2,5 миллиона тонн зерна
Хлеборобы Башкирии собрали более 2,5 миллиона тонн зерна

Валовый сбор зерна превысил 2,5 миллиона тонн при урожайности 28,3 центнера с гектара. Обеспечение региона и страны зерном соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

По валовому намолоту зерна с большим отрывом лидирует Стерлитамакский район, где собрали уже свыше 200 тысяч тонн. Хлеборобы Чекмагушевского района намолотили 135 тысяч тонн, Давлекановского — 130 тысяч тонн, Аургазинского — 124,5 тысячи тонн, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Фото: Рустам ВАЛЕЕВ.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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