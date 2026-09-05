+20 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Экономика
5 Сентября , 16:50

В Уфе медикам наряду с рабочими предлагают самую высокую зарплату

Республиканский центр занятости населения назвал топ вакансий по уровню заработной платы.

В Уфе медикам наряду с рабочими предлагают самую высокую зарплатуВ Уфе медикам наряду с рабочими предлагают самую высокую зарплату
В Уфе медикам наряду с рабочими предлагают самую высокую зарплату

На этой неделе, как, впрочем, и всегда, лидируют рабочие специальности. Заработная плата электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в ООО «Башпромгидрострой» составит 150 тысяч рублей. Монтажник железобетонных конструкций в ООО «Оргэнергокапитал» получит 130 тысяч рублей. Водитель автомобиля в ООО «Башстройтранс» — от 90 до 150 тысяч рублей.

Неплохо заработает врач-оториноларинголог в Республиканской детской клинической больнице, его зарплата составит 100 тысяч рублей. Врач-эндоскопист в городской клинической больнице № 8 будет получать 94 тысячи рублей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru