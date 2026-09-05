В Уфе медикам наряду с рабочими предлагают самую высокую зарплату

На этой неделе, как, впрочем, и всегда, лидируют рабочие специальности. Заработная плата электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в ООО «Башпромгидрострой» составит 150 тысяч рублей. Монтажник железобетонных конструкций в ООО «Оргэнергокапитал» получит 130 тысяч рублей. Водитель автомобиля в ООО «Башстройтранс» — от 90 до 150 тысяч рублей.

Неплохо заработает врач-оториноларинголог в Республиканской детской клинической больнице, его зарплата составит 100 тысяч рублей. Врач-эндоскопист в городской клинической больнице № 8 будет получать 94 тысячи рублей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.