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Экономика
4 Сентября , 10:09

Участник СВО открыл свой бизнес в Башкирии

Участник специальной военной операции из села Стерлибашево открыл свое дело и оказывает населению услуги по сварке и обработке металла.

Участник СВО открыл свой бизнес в БашкирииУчастник СВО открыл свой бизнес в Башкирии
Участник СВО открыл свой бизнес в Башкирии

Рамиль Сафиуллин, сварщик со стажем и отец четырех детей, в марте 2026 года заключил социальный контракт.

— В нашем районе, как и по всей республике, активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Кто-то планирует ремонт. На сварочные услуги всегда спрос большой, главное — быть мобильным, делать свое дело качественно, — рассказал он.

Государство выделило адресную поддержку бизнеса участника СВО 350 тысяч рублей. На эти деньги предприниматель приобрел новое оборудование: сварочный полуавтомат, прицеп с тентом, баллоны для углекислоты и аргона и т.д. К нему поступают заказы не только из родного села, но и всего Стерлибашевского района. В планах предпринимателя — охватить также Федоровский и Миякинские районы.

— С начала этого года более 700 жителей республики открыли свой бизнес с помощью соцконтракта. Поддержка начинающего предпринимателя — это не только выделение денежных средств, служба занятости и бизнес-шерифы на местах присматривают за ним на этапе становления, — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова. — Он может бесплатно пройти обучение и получить навыки ведения бизнеса, поучаствовать в мероприятиях службы занятости, обратиться за помощью в подборе кадров для своего дела.   

Социальный контракт — один из ключевых механизмов поддержки граждан по нацпроекту «Семья». В приоритетном порядке он предоставляется многодетным семьям и участникам специальной военной операции. Соцконтракт можно заключить по разным направлениям: при поиске работы, открытии собственного дела, ведения личного подсобного хозяйства, а также для преодоления трудной жизненной ситуации.

Фото: сайт правительства РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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