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Экономика
4 Сентября , 10:03

Проекты развития территорий из Башкирии примут участие в конкурсе

Проекты комплексного развития территорий (КРТ) Башкирии примут участие в I Всероссийском конкурсе лучших проектов КРТ.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, Минстрой России продлил прием заявок до 1 октября. 

«Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране по числу реализуемых проектов КРТ. Сейчас администрации городов, муниципалитеты, застройщики активно подают заявки на участие в конкурсе. Участие в таких конкурсах – это возможность публично признать лучшие проекты КРТ республики на федеральном уровне и повысить инвестиционную привлекательность региона», - считает и.о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

В рамках конкурса победителей определят в шести общих и пяти специальных номинациях для органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Как известно, в Башкирии начиная с 2023 года заключено 47 договоров КРТ, в оборот вовлечено 1643 га территорий, а градостроительный потенциал территорий составляет 4,7 млн кв. м. В конце 2025 года введен в эксплуатацию первый дом в Уфе, построенный в рамках первого договора КРТ. До конца этого года запланировано ввести еще два дома.

Подать заявку на участие можно на официальном портале конкурса.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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