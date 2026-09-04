Нацбанк Башкирии сообщил об изменениях в сфере финансов

Цифрорубль разрешили

В крупных банках для клиентов появилась новая услуга — цифровой рубль. Чтобы им воспользоваться, нужно открыть специальный кошелек, который будет доступен пользователю через мобильные приложения всех его банков, работающих с цифрорублем. Таким образом отпадает необходимость переводить цифровые рубли между своими счетами в разных банках.

Кроме того, новая опция позволяет без комиссий: пополнять кошелек цифрорубля с обычных банковских счетов — до 300 000 рублей в месяц; переводить цифровые рубли на кошельки других людей — без ограничений; оплачивать товары и услуги в супермаркетах, маркетплейсах, автосалонах и других крупных компаниях — также без ограничений.

Единый QR-код для покупателя

Времена, когда использовалось множество QR-кодов для оплаты покупок на кассе, уходят в прошлое. Вместо них введен один универсальный код. Если его отсканировать, покупатель попадет на страницу с различными способами расчетов и выберет наиболее выгодный: «систему быстрых платежей», «платежный сервис банка», «рассрочку», «оплату частями» или «цифровыми рублями». Новация не позволит потерять кешбэк, скидки и бонусы из-за того, что телефон случайно считал не тот QR-код.

Ипотечные каникулы продлены

Для семей с двумя и более детьми ипотечные каникулы продлены до полутора лет. При этом не придется подтверждать ухудшение финансового положения. Достаточно выполнить три условия: семья ранее не брала ипотечные каникулы по этому кредиту; ипотека оформлена на единственное жилье; сумма кредита не превышает 15 миллионов рублей.

Каникулы закончатся, когда младшему ребенку исполнится полтора года либо с момента усыновления пройдет 18 месяцев.

При этом данная отсрочка не ухудшает кредитную историю заемщика. Пока она действует банк не может досрочно расторгнуть договор, взыскать заложенное жилье и начислить штрафы за уже допущенные просрочки.

После каникул нужно будет платить долг по прежнему графику, который действовал до начала передышки. Когда заемщик закроет платежи по графику, ему надо погасить взносы, которые были поставлены на паузу в первые полгода каникул.

Крипта стала белой

Закон «О цифровых валютах и цифровых правах» вывел криптовалюту из серой зоны. Установленные правила на данном рынке позволят криптоинвесторам защищать свои права.

Поскольку криптовалюта — непредсказуемый финансовый инструмент с высокими рисками, инвестировать в нее можно будет только после специального тестирования. Неквалифицированные инвесторы смогут работать только с ликвидной криптой. Это биткоин (Bitcoin), эфириум (Ethereum) и тезер Ю Эс Ди Ти (Tether USDT). Через одного посредника — брокера, криптообменник или управляющего — сумма вложений за год не должна превышать 300 тысяч рублей.

Квалифицированные инвесторы вправе торговать любой криптовалютой на биржевом и внебиржевом рынках без ограничения по сумме.

Все операции с криптой будут проходить через биржи, брокеров, управляющих, цифровые депозитарии и криптообменники, внесенные в реестры Банка России до 1 июля 2027 года. Их обязанность — обеспечить безопасность сделок.

Оплачивать криптовалютой товары и услуги в России по-прежнему запрещено. Но инвесторы могут обменивать ее на ценные бумаги и российские цифровые финансовые активы.

Замена брокера за считанные минуты

Раньше на замену брокера инвестор тратил массу времени и нервов. Ему приходилось собирать кучу бумаг, лично подавать заявления в офисы старого и нового посредников, на что уходило несколько дней. Теперь процесс займет не более 25-ти минут. Инвестору будет достаточно подать поручение своему текущему брокеру, чтобы он перевел активы новому посреднику. Это можно сделать на сайте или в приложении старого брокера.

Лимит увеличен, но только для детей

Максимальная сумма, с которой рассчитывается налоговый вычет на долгосрочные сбережения, вырастет с 400 000 до 500 000 рублей. Однако изменение будет действовать только для родителей, которые делают долгосрочные сбережения в пользу своих детей — несовершеннолетних или студентов-очников до 24 лет. Причем лимит может увеличиться только за счет взносов в пользу ребенка.

К долгосрочным сбережениям относятся: программа долгосрочных сбережений (ПДС); индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3); программы дополнительных пенсий в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) — для взносов, которые вы делали с 1 января 2025 года; полисы добровольного страхования жизни — для договоров сроком не менее 5 лет, которые были оформлены начиная с 2025 года.

Допустим, родитель положил на свой счет ПДС 500 тыс. рублей, а на счет ребенка — 50 тыс. рублей. Он сможет получить вычет только с 450 тыс. рублей = 400 тыс. рублей (по своим счетам) + 50 тыс. рублей (по детскому счету).

Если деньги на долгосрочные сбережения ребенка переводили оба родителя, то каждый из них вправе запросить вычет со своих взносов.

Налоговый вычет по новым правилам

Для полисов страхования жизни появятся новые лимиты налогового вычета. Прежде владельцы долгосрочных страховых полисов могли оформить социальный налоговый вычет. Максимальная сумма, с которой можно было запросить возврат, равнялась 150 тыс. рублей. Теперь для договоров добровольного страхования жизни будет действовать вычет на долгосрочные сбережения, который уже действует для ИИС, ПДС и НПО. Для него предельная сумма для расчета возврата составляет 400 тыс. рублей. А в некоторых случаях достигает 500 тыс. рублей — когда родители делают долгосрочные сбережения для своих детей.

По новым правилам оформить вычет разрешается в следующих случаях: полис страхования жизни куплен не раньше 1 января 2025 года; срок договора — не меньше 5 лет, начиная с 2027 года срок владения каждый год будет постепенно увеличиваться на 1 год и к 2031 году достигнет 10 лет; вы оформили страховку на себя или своих близких родственников; у вас не более трех договоров страхования жизни.

По страховым взносам, которые были сделаны в 2025 году, есть возможность выбрать, каким вычетом воспользоваться — социальным или на долгосрочные сбережения. Но начиная с 2026 года можно оформить вычет только на долгосрочные сбережения.

Фото: иллюстрация с сайта cbr.ru.