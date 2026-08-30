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Экономика
30 Августа , 06:04

В Башкирии ждут семейной ипотеки с новыми условиями

В Уфе федеральные эксперты обсудили ситуацию на рынке недвижимости и перспективах его развития.

В Башкирии ждут семейной ипотеки с новыми условиямиВ Башкирии ждут семейной ипотеки с новыми условиями
В Башкирии ждут семейной ипотеки с новыми условиями

Как сообщил в соцсетях и.о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов, в Башкирии зафиксирован самый низкий рост стоимости недвижимости в ПФО, что является хорошим показателем стабильности. «Однако ждать снижения цен ниже текущего уровня не стоит. Себестоимость строительства продолжает расти, в первую очередь из-за удорожания стройматериалов. Законы экономики здесь работают без исключений», - отметил руководитель ведомства.

Идет диалог с Минстроем России о поэтапном раскрытии эскроу-счетов, о четком регулировании механизма рассрочки.

«Семейная ипотека будет, но с учетом макроэкономических изменений. Ждем новые условия с 1 октября», - написал Артем Ковшов.

Фото: соцсети Артема Ковшова.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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