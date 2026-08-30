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Экономика
30 Августа , 08:20

В Башкирии лесных браконьеров стало меньше

В Башкирии количество незаконных рубок леса снизилось на 23 процента, сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

В Башкирии лесных браконьеров стало меньшеВ Башкирии лесных браконьеров стало меньше
В Башкирии лесных браконьеров стало меньше

С начала года в ходе проверок инспекторы выявили 355 нарушений лесного законодательства, зафиксировано 153 случая незаконных рубок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких преступлений снизилось на 23%, а ущерб, нанесенный лесному фонду, сократился на 42%.

«Стабильное снижение количества и объемов незаконных рубок стало результатом комплексного подхода и системного технического переоснащения наших инспекторов. На вооружении специалистов сегодня находится современная техника повышенной проходимости, квадроциклы, фотоловушки, высокоточные навигаторы и беспилотные летательные аппараты. Ключевую роль играют также всесторонняя профилактическая работа с населением и высокая кратность патрулирования лесных массивов», - отметил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

Регулярное патрулирование территории лесного фонда Башкирии проводится в поддержку задач национального проекта «Экологическое благополучие».

Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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