В Башкирии заготовили миллион тонн сенажа

В лидерах кормозаготовители районов с традиционно высоким производством молока. Так, в Чекмагушевском районе заготовили 94,8 тысячи тонн сенажа, в Илишевском — 87,7 тысячи тонн, в Дюртюлинском — 75,5 тысячи тонн, в Аургазинском — 54,2 тысячи тонн.

Кроме сенажа, аграриями запасено 532 тысячи тонн сена (89 процентов от плана), в девяти районах приступили к заготовке силоса. Сочного корма на сегодня заложено 35,2 тысячи тонн, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Всего в республике скошено более 508 тысяч га кормовых культур, что соответствует 83 процентам от запланированных площадей. Обеспеченность кормами составляет 66 процентов от плановой потребности, или 16,8 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота.

Фото: Алексей ВАЛТИЕВ.