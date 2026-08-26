В Башкирии оптимизируют ремонт нефтеперерабатывающих заводов

На оперативном совещании правительства Андрей Назаров назвал тех, кто должен обеспечить и даже усилить контроль за обеспечением людей топливом, — это минпром, минсельхоз, минэкономразвития и минфин республики.

«На совещании у вице-премьера страны Александра Новака обсуждались баланс спроса и предложения на региональных рынках, результаты анализа цен ФАС, выявленные факты необоснованного завышения стоимости. Продолжается работа по заключению типовых соглашений регионов с независимыми АЗС», — сказал премьер.

Кроме того, сообщил Андрей Назаров, правительство России разработает программу восстановления логистических и складских мощностей.

Фото: Динар КАЛИМУЛЛИН.