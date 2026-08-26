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Экономика
26 Августа , 09:57

Башкирия и Узбекистан создадут несколько совместных предприятий

В правительстве республики рассмотрели вопросы сотрудничества и взаимодействия между Башкирией и Ташкентской областью Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

«Сегодня у нас сформирован широкий перечень совместных проектов – от промышленности и производства до сельского хозяйства и инфраструктуры. Наша задача – обеспечить продвижение каждого из них, оперативно решать возникающие вопросы и создавать условия для дальнейшего расширения деловых связей», – отметил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

На совещании рассмотрели реализацию проекта технопарка «Бекабад», где будет построен завод металлоконструкций и создано совместное предприятие НПП «Буринтех» и «Узбекнефтегаза».

На территории Башкирии запланировано строительство гостиничного комплекса в Уфе, создание производства бытовой техники «Premier Electrotech» и оптово-распределительного центра «БашГлобалГрупп». Один из перспективных проектов – создание животноводческого хозяйства в Иглинском районе республики.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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