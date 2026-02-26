0 °С
26 Февраля , 13:58

Делегация Челябинской области посетила в Уфе моторостроительное объединение

Официальная делегация Челябинской области во главе с ее губернатором Алексеем Текслером побывала на производственной площадке ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», сообщает пресс-служба правительства республики.

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров и Алексей Текслер посетили Производственно-учебный центр Госкорпорации Ростех, действующий с 2021 года на базе предприятия. Также они ознакомились с Производственно-технологическим центром по выпуску узлов вертолетных двигателей, где выпускаются компоненты вертолетных двигателей в классе мощности до 5 000 л.с.

Напомним, предприятие, входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, в прошлом году отметило свой 100-летний юбилей. В Уфу завод переехал во время Великой Отечественной войны: тогда сюда были эвакуированы заводы, конструкторские и проектные бюро авиационного профиля из Рыбинска, Ленинграда, Подмосковья, Воронежа. В то время предприятие выпустило свыше 51 тысячи двигателей для фронтовой авиации.

Сегодня предприятие занимает важное место в структуре оборонной промышленности, выпуская также индустриальные двигатели, востребованные для гражданских отраслей экономики.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
