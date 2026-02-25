В Уфе открылся строительный форум

В открытии ежегодного мероприятия работников строительной индустрии принял участие глава республики Радий Хабиров. Он пожелал всем участникам плодотворной работы.

— У нас есть возможность обсудить актуальные вопросы развития стройиндустрии, градостроительной политики, — сказал он. — Мы рассмотрим удачные примеры применения комплексного развития территорий, использования инновационных технологий и материалов. Желаю всем плодотворной работы, найти надежных партнеров, а вашим компаниям — всегда двигаться вперед.

Главное событие года для строительной отрасли региона носит титул международного форума — в нем принимает участие Узбекистан. Форум проводится в 33-й раз. Нынче в Уфе собрались представители порядка 100 ведущих компаний из 14 регионов страны. Для них подготовили деловую программу, бизнес-встречи, мастер-классы, технологические туры на предприятия и организации Уфы, ярмарку вакансий.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.