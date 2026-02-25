В Башкирии запустили производство кровельных гранул

Старт работе технологической линии завода «СтройМинерал» корпорации «Технониколь» по выпуску кровельных гранул в Учалах был дан по видеосвязи. Этот проект обошелся компании более чем в три миллиарда рублей, он создал дополнительно 60 рабочих мест.

Проект в 2024 году получил статус приоритетного, и поначалу писали, что запуск производства произойдет в 2028 году. Как видим, процесс пошел намного быстрее. Как отметил на открытии руководитель направления разработок перспективных материалов корпорации «Технониколь» Алексей Алматов, новое производство будет выпускать более 100 тысяч тонн керамизированных гранул, используемых в производстве декоративно-защитного слоя гибкой черепицы. По его словам, мировой спрос на этот продукт составляет до пяти миллиардов квадратных метров в год, поэтому предприятие и далее планирует развивать данное направление.

Алексей Алматов выразил благодарность руководителю региона Радию Хабирову и управленческой команде республики за поддержку инвестпроекта.

— Технический запуск цеха, который является одним из важных ключевых элементов всего производственного комплекса, очень важен. Надеюсь, что все участники рынка и потребители достойно оценят привлекательную и практичную кровлю, которая востребована в малоэтажном строительстве, — сказал он.

Радий Хабиров также пожелал успехов трудовому коллективу завода. Он высоко оценил работу предприятия.

— Мы вместе с коллегами радуемся, что в республике открывают новые заводы, происходит их модернизация, идет рост инвестиций, — подчеркнул глава Башкирии.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.