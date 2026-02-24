Уфимский завод «СТЕКЛОНиТ» реализовал шесть инвестпроектов за год

Инвестпроекты направлены на модернизацию производства и расширение ассортимента выпускаемых изделий, сообщил гендиректор. На площадке «СТЕКЛОНиТа» организовали выпуск тяжелого тканного геотекстиля, предназначенного для армирования грунтов на полигонах твердых бытовых отходов, запустили линию по производству стеклонаполненного полиамида, нити для спецпроектов, выпуск других геосинтетических материалов, применяемых в том числе в дорожном строительстве.

Армен Айрапетов подчеркнул, что продукция уфимского предприятия используется в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, судостроении и других отраслях экономики.

— В январе на предприятии состоялся выездной «Промышленный час», по итогам которого мы начали плотную работу с региональными компаниями, — отметил он.

Также генеральный директор отметил, что в ближайших планах — продолжить модернизацию площадки.

— После прихода такого крупного акционера мы видим позитивные изменения в работе нашего предприятия, — сказал Радий Хабиров. — Важно, что здесь заботятся о трудовом коллективе. А качественная продукция, которую производит завод, актуальна для многих республиканских компаний.

«СТЕКЛОНИиТ» с 2024 года входит в Композитное подразделение ГК «Росатом». Радий Хабиров выразил признательность за проделанную работу руководству завода и управленческой команде Госкорпорации «Росатом».

Фото: пресс-служба главы РБ.