Радий Хабиров: «Корпорация развития — наш надёжный ключевой партнёр»

Руководитель региона сообщил, что корпорация развития, отмечающая в этом году свой 15-летний юбилей, сопроводила более тысячи инвестиционных инициатив. В ее управлении находятся индустриальный парк «Уфимский» и особая экономическая зона «Алга», на базе которых зарегистрированы 44 резидента с общей суммой инвестиций более ста миллиардов рублей.

Главная задача организации — помогать инвесторам, готовым вкладывать деньги в регион, оказывать им необходимую поддержку, создавая для них комфортные, безопасные и выгодные условия.

Радий Хабиров подчеркнул, что корпорация создает эффективные инструменты, которые в качестве лучших практик тиражируют в других регионах России. Кроме того, именно Корпорация развития Башкортостана отвечает за создание Российско-Таджикистанского индустриального парка.

Глава республики назвал организацию надежным ключевым партнером и пожелал ей дальнейших успехов.

Фото со страницы ТГ Радия Хабирова