20 Февраля , 11:07

Глава Башкирии участвовал в заседании комиссии по региональному развитию

Глава республики Радий Хабиров в режиме видеосвязи принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает его пресс-служба.

Заседание президиума провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На нем рассмотрели реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» и задачи на 2026 год. Вице-премьер отметил, что регионами-лидерами по выполнению ключевых показателей федеральных проектов и государственных программ на сегодня являются Московская, Иркутская, Нижегородская области и Республика Башкортостан.

Министр строительства и ЖКХ страны Ирек Файзуллин доложил о ходе финансирования и ввода объектов в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и комплексной государственной программы «Строительство». Башкирия участвует в семи федеральных программах, реализуемых в рамках этого нацпроекта. Общий объем бюджетных ресурсов по ним в текущем году составит 18,8 млрд рублей, 10,9 млрд из которых — федеральные средства.

К примеру, в республике по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 152 общественные территории, в том числе 144 — за счет федерального бюджета.

Кроме того, в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры предусмотрено финансирование в размере 1,07 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 695,1 млн рублей. Запланированы работы по строительству (реконструкции) и по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
