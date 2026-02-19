Правительство Башкирии провело выездное заседание в Зилаирском районе

У района, по мнению Андрея Назарова, хорошие экономические результаты. По итогам прошлого года объем отгруженных товаров собственного производства вырос почти на 30%, в активной фазе 15 инвестпроектов на 236,3 млн рублей, это порядка 70 рабочих мест.

«На контроле сейчас 9 поручений главы республики и правительства. Их перечислю. Это восстановление моста и плотины в Кананикольском, реконструкция водопроводных сетей райцентра и новый водозабор в Сидоровке, проработка лесной дороги Крепостной Зилаир - Искужино. В планах построить пожарный пост в Юлдыбаево и многоквартирный дом для работников соцсферы, благоустроить территорию вокруг исторического Преображенского медеплавильного завода», - написал премьер-министр.

Андрей Назаров отметил важность землячества, отметив, что много известных и успешных людей из Зилаира уехали учиться и работать, добились серьезных результатов. Их нужно заинтересовать, чтобы они возвращались с идеями, поддерживали проекты и вкладывались в развитие района.

«Все, что сегодня с коллегами обсудили и решили, собираем в единую «Дорожную карту» развития района. Включим туда и взаимодействие с известными земляками. Поручил сформировать и утвердить «Дорожную карту» в месячный срок. Куратор муниципалитета от правительства – глава Минцифры республики Геннадий Разумикин», - сообщил Андрей Назаров.

Фото: соцсети Андрея Назарова.