В Башкирии выросло производство молока

По сравнению с прошлогодним периодом, производство молока в регионе увеличилось на 924 тонны. В минсельхозе отметили, что рост производства молока обеспечивают районы, где успешно реализованы инвестиционные проекты по молочному животноводству.

К примеру, уверенно растут показатели в Аургазинском районе, где произвели молока на полторы тысячи тонн больше, чем годом ранее — валовый надой товарного молока составил 10,6 тысячи тонн.

В Стерлитамакском районе рост производства составил почти 1,4 тыс. тонн — общий надой 6,5 тыс. тонн, на третьей позиции — хозяйства Чекмагушевского района, прибавившие 908 тонн к прошлогоднему периоду. При этом чекмагушевцы традиционные лидеры по объемам производства товарного молока в республике: с начала года в местных хозяйствах получили почти 11,5 тысячи тонн продукта.

Фото: пресс-служба минсельхоза РБ.