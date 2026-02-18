0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
18 Февраля , 10:08

В Башкирии выросло производство молока

На середину февраля в крупных и средних агрохозяйствах республики произвели 97,3 тысячи тонн молока, сообщает пресс-служба минсельхоза РБ.

В Башкирии выросло производство молока
В Башкирии выросло производство молока

По сравнению с прошлогодним периодом, производство молока в регионе увеличилось на 924 тонны. В минсельхозе отметили, что рост производства молока обеспечивают районы, где успешно реализованы инвестиционные проекты по молочному животноводству.

К примеру, уверенно растут показатели в Аургазинском районе, где произвели молока на полторы тысячи тонн больше, чем годом ранее — валовый надой товарного молока составил 10,6 тысячи тонн.

В Стерлитамакском районе рост производства составил почти 1,4 тыс. тонн — общий надой 6,5 тыс. тонн, на третьей позиции — хозяйства Чекмагушевского района, прибавившие 908 тонн к прошлогоднему периоду. При этом чекмагушевцы традиционные лидеры по объемам производства товарного молока в республике: с начала года в местных хозяйствах получили почти 11,5 тысячи тонн продукта.

Фото: пресс-служба минсельхоза РБ.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru