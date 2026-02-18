0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
18 Февраля , 21:28

Инвестиционный портфель Уфимского района станет «жирнее» на 52 миллиарда рублей

В Уфимский район инвестируют 52 миллиарда рублей и создадут 14 тысяч рабочих мест — ближайшими планами на «Инвестчасе», который провел глава Башкирии Радий Хабиров, поделился бизнес-шериф муниципалитета Руслан Исмагилов.

Инвестиционный портфель Уфимского района станет «жирнее» на 52 миллиарда рублей
Инвестиционный портфель Уфимского района станет «жирнее» на 52 миллиарда рублей

Руслан Исмагилов представил промежуточные результаты взаимодействия с деловым сообществом, сообщив, что «инвестиционный портфель района включает 93 проекта с общим объёмом вложений 51,7 миллиарда рублей и созданием порядка 14 тысяч рабочих мест. В стадии реализации находятся уже 29 инициатив».

— Наряду с поиском инвесторов в качестве ключевой задачи мы ставим перед собой качественное сопровождение реализуемых инициатив, — отметил Руслан Исмагилов. — Стремимся систематизировать управление инвестпроектами с созданием паспортов и мониторингом реализации заявленных планов».

Положительную динамику демонстрирует развитие малого и среднего бизнеса. Сумма поступивших налогов в муниципальный бюджет в этом секторе экономики с 2023 года выросла в два раза, сообщает пресс-служба администрации руководителя региона.

Глава республики высоко оценил экономический потенциал Уфимского района: «Непосредственная близость к Уфимской агломерации обеспечивает хорошую инвестиционную привлекательность района, — сказал Радий Хабиров. — Важно максимально использовать имеющиеся у вас возможности, чтобы сохранять устойчивую динамику развития муниципалитета».

Фото: пресс-служба главы Башкирии.

Инвестиционный портфель Уфимского района станет «жирнее» на 52 миллиарда рублей
Инвестиционный портфель Уфимского района станет «жирнее» на 52 миллиарда рублей
Инвестиционный портфель Уфимского района станет «жирнее» на 52 миллиарда рублей
Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru