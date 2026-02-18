Инвестиционный портфель Уфимского района станет «жирнее» на 52 миллиарда рублей

Руслан Исмагилов представил промежуточные результаты взаимодействия с деловым сообществом, сообщив, что «инвестиционный портфель района включает 93 проекта с общим объёмом вложений 51,7 миллиарда рублей и созданием порядка 14 тысяч рабочих мест. В стадии реализации находятся уже 29 инициатив».

— Наряду с поиском инвесторов в качестве ключевой задачи мы ставим перед собой качественное сопровождение реализуемых инициатив, — отметил Руслан Исмагилов. — Стремимся систематизировать управление инвестпроектами с созданием паспортов и мониторингом реализации заявленных планов».

Положительную динамику демонстрирует развитие малого и среднего бизнеса. Сумма поступивших налогов в муниципальный бюджет в этом секторе экономики с 2023 года выросла в два раза, сообщает пресс-служба администрации руководителя региона.

Глава республики высоко оценил экономический потенциал Уфимского района: «Непосредственная близость к Уфимской агломерации обеспечивает хорошую инвестиционную привлекательность района, — сказал Радий Хабиров. — Важно максимально использовать имеющиеся у вас возможности, чтобы сохранять устойчивую динамику развития муниципалитета».

Фото: пресс-служба главы Башкирии.