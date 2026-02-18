0 °С
Башкирские энергетики снизили технологические потери в сетях

По итогам прошлого года в «Башкирэнерго» технологические потери в сетях сократились на 30 млн кВт*ч, сообщает пресс-служба компании.

Общие технологические потери в сетях в прошедшем году составили 1 570 млн кВт*ч. Это на 30 млн кВт*ч меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года. Относительные потери по отношению к аналогичному периоду прошлого года также снизились на 0,02 процентных пункта.

Полученные результаты свидетельствуют о сокращении количества технологических нарушений в электросетях, что говорит о повышении эффективности работы, а также надежности энергоснабжения потребителей, пояснили эксперты.

Фото: пресс-служба «Башкирэнерго».

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
