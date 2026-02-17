0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
17 Февраля , 15:42

В Башкирии появится новый животноводческий комплекс

Инвестпроект планируется реализовать в Аскинском районе.

В Башкирии появится новый животноводческий комплекс
В Башкирии появится новый животноводческий комплекс

В Аскинском районе планируется создать животноводческого комплекс, сообщает пресс-служба правительства РБ. Инвестпредложение разработано Корпорацией развития Башкортостана. Объем инвестиций в него составит 100 миллионов рублей.

— Строительство современного животноводческого комплекса будет способствовать развитию агропромышленного комплекса, а также обеспечению республики высококачественной мясной продукцией, — прокомментировал гендиректор Корпорации развития Наиль Габбасов. — Для данного инвестпредложения Корпорация развития уже разработала концепцию, финансовую модель, подготовлены коммерческие предложения по поставке оборудования, получена информация по земельному участку с данными о возможности подключения к сетям инженерной инфраструктуры.

В Корпорации также отметили, что регион располагает ключевыми ресурсами для развития животноводства: обширными сельхозугодьями и земельными участками, стабильным производством качественных кормов. Также предоставляются меры господдержки в рамках программы субсидирования и безвозмездной поддержки фермеров и хозяйств.

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru