В Башкирии появится новый животноводческий комплекс

В Аскинском районе планируется создать животноводческого комплекс, сообщает пресс-служба правительства РБ. Инвестпредложение разработано Корпорацией развития Башкортостана. Объем инвестиций в него составит 100 миллионов рублей.

— Строительство современного животноводческого комплекса будет способствовать развитию агропромышленного комплекса, а также обеспечению республики высококачественной мясной продукцией, — прокомментировал гендиректор Корпорации развития Наиль Габбасов. — Для данного инвестпредложения Корпорация развития уже разработала концепцию, финансовую модель, подготовлены коммерческие предложения по поставке оборудования, получена информация по земельному участку с данными о возможности подключения к сетям инженерной инфраструктуры.

В Корпорации также отметили, что регион располагает ключевыми ресурсами для развития животноводства: обширными сельхозугодьями и земельными участками, стабильным производством качественных кормов. Также предоставляются меры господдержки в рамках программы субсидирования и безвозмездной поддержки фермеров и хозяйств.

Фото автора.