17 Февраля , 10:05

Ришат Нигматуллин: Башкирия и Узбекистан взяли курс на системную работу

Вчера Уфу с рабочим визитом посетила делегация Ташкентской области Республики Узбекистан. Речь на встрече шла о расширении экономического и культурного сотрудничества между двумя республиками. Этот процесс прокомментировал газете «РБ» доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и интеграционного права Уфимского университета науки и технологий Ришат Нигматуллин.

— Мы являемся свидетелями и участниками поступательного развития интеграционных процессов в рамках СНГ. Активно развивается сотрудничество Республики Башкортостан с регионами государств Центральной Азии и Белоруссии, — подчеркнул Ришат Вахидович. —  В этой связи значимым является нынешний визит авторитетной делегации Республики Узбекистан во главе с послом РУ в РФ Ботиржоном Асадовым. Его надо рассматривать как этап реализации Дорожной карты по развитию сотрудничества Республики Башкортостан с регионами Узбекистана, подписанной в Ташкенте в декабре прошлого года в ходе работы российско-узбекской межправительственной комиссии с участием Главы нашей республики Радием Фаритовичем Хабировым.

Нынешний визит – это подтверждение системности совместной работы. Важно, что реализуются перспективные направления промышленной кооперации, в частности, строится совместный технопарк в Бекабадском районе Ташкентской области. Во всем мире технопарки рассматриваются как площадки для реализации высокотехнологичных, научно-технических проектов.

Сотрудничество традиционно охватывает и сферу агропромышленного комплекса. Это и создание животноводческого хозяйства в Иглинском районе, и открытие центра народной медицины и апитерапии на территории Ташкентской области.

Строительство гостиничного комплекса на территории Уфы станет важным элементом развития туристического бизнеса.

Вносит республика вклад и в формирование единого образовательного пространства СНГ. В 2026 году в вузах Башкортостана обучаются более тысячи граждан Узбекистана, более 500 из них – в УУНиТ.

Традиционное участие делегации Башкортостана в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет в Узбекистане в апреле 2026 года, позволит нашему бизнесу продемонстрировать свои возможности одному из ведущих регионов планеты.

В условия санкционного давления стран Запада активная работа Республики Башкортостан на внешнеэкономическом треке является серьезным вкладом в обеспечение экономического суверенитета РФ и укрепление позиций страны на глобальных рынках.

Фото: из архива Ришата Нигматуллина.

Автор: Мария СНЫТКИНА
