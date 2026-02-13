В Башкирии жильцы аварийных домов смогут получить денежную компенсацию

«У граждан, которые по договорам социального найма проживают в домах «под снос», при выселении появится право выбора: получить взамен этой жилплощади благоустроенное жилое помещение либо денежное возмещение. Установление случаев выплаты и размера денежного возмещения будет возложено на правительство РБ. Компенсация в денежной форме будет предоставляться только при наличии письменного согласия самого нанимателя и всех проживающих с ним членов семьи, в том числе и тех, кто по каким-либо причинам временно отсутствует», – пояснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Законопроект касается расселения жилых помещений в связи со сносом дома или в связи с изъятием земельного участка, на котором этот дом расположен. Право выбора позволит гражданам принять решение, которое больше соответствует их жизненным обстоятельствам и планам. Например, денежное возмещение можно будет направить на переезд в другой город или использовать в качестве первоначального взноса при покупке большей жилплощади в ипотеку.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.