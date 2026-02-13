Корпорации развития Башкирии исполнилось 15 лет

С 2013 года Корпорация развития является управляющей компанией индустриального парка «Уфимский», сообщает пресс-служба КР РБ. На его территории зарегистрировано 19 резидентов. Общий объем инвестиций по их проектам превысил 41 миллиард рублей.

— Помощь Корпорации развития для Башкортостана заключается в простой формуле, — поделился глава РБ Радий Хабиров. — Коллеги взяли на себя всю сложную работу по «упаковке» и сопровождению проектов. Они сделали так, что вкладывать деньги в нашу республику стало выгодно, престижно и безопасно. Сегодня перед нами стоят задачи нового уровня: технологический суверенитет, импортозамещение, развитие моногородов. Я уверен, что коллектив Корпорации справится с этими вызовами, потому что за плечами у них — 15 лет успешной работы.

Корпорация разработала ряд инструментов, которые тиражируются в других регионах страны. В их числе — инвестиционные предложения, размещенные на Инвесткарте России. Корпорация начала разработку таких предложений в 2021 году.

В 2024 году республика вошла в число пилотных субъектов страны по внедрению данного инструмента, а через год практика распространилась на все регионы. На сегодня Башкирии входит в число регионов-лидеров по их количеству на федеральной Инвесткарте.

— Корпорация прошла большой путь становления и сегодня занимает одну из ключевых позиций в республике по формированию комфортной среды для инвесторов, — подчеркнул гендиректор Корпорации развития Наиль Габбасов. — Для бизнеса снижена административная нагрузка. Коллектив Корпорации сделал процесс сопровождения и реализации инициатив максимально понятным и быстрым. Наши сотрудники являются основой, которая превращает амбициозные планы в реальные достижения.

Еще один инструмент — виртуальные туры по инвестиционным площадкам в формате 360.Они предполагают съемку свободных земельных участков для бизнеса с высоты птичьего полета. Сейчас пользователям доступно 210 туров по 263 инвестплощадкам. В 2023 году Национальная Ассоциация Агентств инвестиций и развития признала виртуальные туры лучшей практикой.

В 2020 году в Ишимбайском и Стерлитамакском районах была создана особая экономическая зона «Алга». Корпорация развития была назначена ее управляющей компанией, которая также осуществляет строительство необходимой инфраструктуры для резидентов. Здесь зарегистрировано 25 резидентов, которые намерены вложить в проекты более 65 млрд рублей.

Корпорация развития и ОЭЗ «Алга» с каждым годом укрепляют позиции в различных федеральных рейтингах. В частности, в IX Нацрейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России «Алга» заняла третье место, поднявшись на девять позиций с момента создания. В ESG-рейтинге особых экономических зон — на шестом месте, что на четыре позиции выше в сравнении с итогами 2023 года.

Фото: пресс-служба КР РБ.